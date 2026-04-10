Separação do módulo e pouso na água: veja como foi o retorno dos astronautas à Terra
Espaçonave Orion chegou à atmosfera terrestre após enfrentar velocidade de aproximadamente 40.000 km/h
Após uma viagem de dez dias ao redor da Lua, os quatro astronautas da missão Artemis II retornaram à Terra nesta sexta-feira (10).
Eles iniciaram a reentrada na atmosfera terrestre por volta das 20h56 e amerissaram às 21h07, na costa da Califórnia, nos Estados Unidos. No momento em que entraram na interface da Terra, eles perderam o contato com a Nasa, entretanto, a comunicação voltou às 21h02.
Após enfrentarem uma velocidade de aproximadamente 40.000 km/h para a entrada na Terra, os tripulantes aguardam na água para serem içados por dois helicópteros.
O processo de amerissagem foi dividido em etapas. Primeiro, a espaçonave se desprendeu em dois módulos durante e, após entrarem na atmosfera terrestre, paraquedas foram acionados para desacelerar a queda dos astronautas na água.
Logo depois de chegarem às águas do oceano Pacífico, o comandante Reid Wiseman comunicou ao centro de controle da Nasa, em Houston, que estavam todos bem. “Estamos bem e saudáveis”, informou.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.