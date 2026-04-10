Separação do módulo e pouso na água: veja como foi o retorno dos astronautas à Terra

Espaçonave Orion chegou à atmosfera terrestre após enfrentar velocidade de aproximadamente 40.000 km/h

Foto: Bill Ingalls/NASA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Módulo da espaçonave Orion pousando na costa da Califórnia, EUA



Após uma viagem de dez dias ao redor da Lua, os quatro astronautas da missão Artemis II retornaram à Terra nesta sexta-feira (10).

Eles iniciaram a reentrada na atmosfera terrestre por volta das 20h56 e amerissaram às 21h07, na costa da Califórnia, nos Estados Unidos. No momento em que entraram na interface da Terra, eles perderam o contato com a Nasa, entretanto, a comunicação voltou às 21h02.

Após enfrentarem uma velocidade de aproximadamente 40.000 km/h para a entrada na Terra, os tripulantes aguardam na água para serem içados por dois helicópteros.

O processo de amerissagem foi dividido em etapas. Primeiro, a espaçonave se desprendeu em dois módulos durante e, após entrarem na atmosfera terrestre, paraquedas foram acionados para desacelerar a queda dos astronautas na água.

Logo depois de chegarem às águas do oceano Pacífico, o comandante Reid Wiseman comunicou ao centro de controle da Nasa, em Houston, que estavam todos bem. “Estamos bem e saudáveis”, informou.

Módulos se desprendem

Amerissagem na Terra

Pouso na água