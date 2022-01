Sergio Mattarella é reeleito presidente da Itália

Líder italiano, de 80 anos, conquista maioria dos votos do Parlamento na oitava rodada de votação

EFE/ Angelo Carconi Aos 80 anos, Sergio Mattarella foi reeleito para um segundo mandato como presidente da Itália



Neste sábado, 29, o presidente Sergio Mattarella foi eleito pelo parlamento italiano para um segundo mandato de sete anos como chefe de Estado, encerrando dias de impasse político enquanto os líderes do partido lutavam para escolher seu sucessor. Aos 80 anos, Matarella venceu no oitavo turno de votação quando conquistou o mínimo de 505 votos necessários dos 1.009 possíveis. Com o resultado, Matarella, que deixaria o cargo na quinta-feira, 3, permanecerá no Palácio do Quirinal pelos próximos sete anos.

Mais cedo, correligionários pediram ao presidente italiano que mudasse de ideia e aceitasse a escolha dos legisladores do Parlamento e dos delegados regionais. Ao receber o resultado oficial de sua reeleição, Matarella afirmou que “os dias difíceis ocorridos para a eleição à Presidência, durante a emergência que ainda estamos atravessando, requerem senso de responsabilidade e de respeito às decisões do Parlamento”. Esta é a segunda reeleição na história da República italiana. Antes de Matarella, apenas o seu antecessor, Giorgio Napolitano, havia sido reconduzido ao cargo. O primeiro mandato de Napolitano durou de 2006 a 2013 e o segundo, de 2013 a 2015, quando renunciou diante de entraves políticos.