Chefes de Estado e de Governo participarão da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em uma cidade paralisada em sua parte central para criar vários anéis de segurança nas margens do Sena

EFE/EPA/MARTIN DIVISEK Público nas arquibancadas montadas no Trocadéro, às margens do rio Sena, aguarda cerimônia debaixo de chuva



O público começou a encher as arquibancadas montadas no Trocadéro, às margens do rio Sena, debaixo de chuva, para assistir à abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, prevista para começar por volta das 14h30 (horário de Brasília). Apesar da chuva intermitente, o público e as autoridades foram incentivados a abrir seus guarda-chuvas e ocuparem seus lugares, todos descobertos, exceto por uma tribuna superior de três fileiras de cadeiras na parte de trás das instalações e de frente para a Torre Eiffel. A parte cerimonial da abertura será realizada no Trocadéro, depois que os atletas desfilarem em barcos que cruzarão parte do Sena.

Para entreter a espera, telões mostrarão imagens do revezamento da tocha olímpica e as estrelas sendo entrevistadas na chegada, como o diretor de cinema Claude Lelouch e o ex-jogador de basquete Tony Parker. Cerca de 100 chefes de Estado e de Governo e líderes de organizações internacionais participarão da abertura dos Jogos Olímpicos em uma cidade paralisada em sua parte central para criar vários anéis de segurança nas margens do Sena. Além disso, 45 mil policiais, 20 mil seguranças privados e cerca de 10 mil soldados participam do esquema de segurança.

