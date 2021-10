Submarino nuclear americano se choca com objeto não identificado no Mar da China

Segundo a marinha dos Estados Unidos, a propulsão nuclear não foi afetada e o incidente será investigado

Banco de imagens/Pixabay Autoridades americanos não identificaram o objeto em que o submarino nuclear se chocou no Mar da China e o caso será investigado



Um submarino nuclear americano se chocou com um objeto não identificado pelas autoridades dos Estados Unidos no Mar da China Meridional no último sábado, 02. A informação veio a público na última quinta-feira, 07. Em um breve comunicado no qual poucos detalhes foram informados, a Frota do Pacífico disse que o USS Connecticut continua em condição “segura e estável” e que o sistema de propulsão nuclear do submarino de classe Seawolf não foi afetado. Ainda segundo a marinha americana, não houve feridos no incidente. “A magnitude da batida no submarino está sendo analisada”, diz o comunicado, que acrescenta ainda que a situação vai ser investigada. Segundo a Associated Press, ainda não foi especificado o lugar exato da colisão.