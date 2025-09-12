Suposto assassino de Charlie Kirk gravou slogans antifascistas em munição, segundo autoridades

Em uma das balas, podia-se ler ‘bella ciao’ e em uma outra ‘se você está lendo isso, é gay’, explicou Spencer Cox, governador de Utah

Foto de Patrick T. Fallon/AFP Suspeito se entregou às forças de ordem após ser convencido por um membro de sua família



A munição deixada pelo suposto assassino do ativista conservador Charlie Kirk continha inscrições como “Ei, fascista, pegue!” e outros slogans antifascistas, anunciou nesta sexta-feira (12) o governador de Utah, onde o ataque ocorreu e o jovem foi preso. Tyler Robinson, um jovem do mesmo estado de Utah, havia se referido a Kirk nas redes sociais como “cheio de ódio”. O jovem pegou a arma em um “local seguro” antes de agir, acrescentou o governador Spencer Cox. Em outra das balas, podia-se ler “bella ciao” e em uma terceira “se você está lendo isso, é gay”, explicou Cox.

O suspeito, que se entregou às forças de ordem após ser convencido por um membro de sua família, apenas 33 horas após a tragédia, estava sendo interrogado, segundo o governador e o diretor do FBI, Kash Patel, presente na entrevista coletiva. Por enquanto, não se pode especular se o suposto agressor tem questões de saúde mental, informou o governador.

