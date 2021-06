Suprema Corte do México descriminaliza uso recreativo da maconha

Decisão permite que qualquer cidadão mexicano com pelo menos 18 anos de idade submeta pedido à agência reguladora para transportar 28 gramas da droga sem ser preso

REUTERS/Carlos Jasso/09.03.2021 Suprema Corte do México permitiu uso recreativo da droga



A Suprema Corte do México decidiu por oito votos a favor e três votos contrários nesta segunda-feira, 29, descriminalizar o uso recreativo da maconha no país. O uso medicinal da planta foi permitido no México em 2017 e, para conseguir a cannabis, era necessário que o cidadão submetesse um pedido formal à Justiça. Agora, com aprovação da Suprema Corte, qualquer pessoa com 18 anos ou mais pode pedir à agência reguladora local uma permissão para porte da droga. Com a permissão concedida, cada um pode transportar até 28 gramas de maconha. O aval da agência reguladora também permitirá o cultivo e a colheita da planta dentro de casa. A droga continua proibida para menores de 18 anos e para aqueles que vão dirigir veículos ou fazer outras atividades consideradas “perigosas” após o consumo.