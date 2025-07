Suspeito de querer matar Trump poderá se defender sozinho no julgamento

A juíza Aileen Cannon atendeu ao pedido de Ryan Routh para atuar como seu próprio advogado, mas determinou que ele também deverá contar com um suplente

EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL POOL O caso de Routh foi a segunda tentativa de assassinato contra Trump, então candidato à Casa Branca



Um homem de 59 anos acusado de planejar o assassinato de Donald Trump em seu campo de golfe na Flórida no ano passado poderá se defender sozinho no julgamento, segundo decisão de uma juíza federal nesta quinta-feira (24). Ryan Routh, residente no Havaí, será julgado na Flórida em setembro pelos crimes de tentativa de assassinato de um candidato presidencial, agressão a um agente federal e crimes relacionados a armas de fogo.

A juíza Aileen Cannon atendeu ao pedido de Routh para atuar como seu próprio advogado, mas determinou que ele também deverá contar com um advogado suplente. A decisão foi tomada um dia após os defensores públicos que estavam cuidando do caso solicitarem sua destituição, alegando que “a relação advogado-cliente havia se rompido”.

Os advogados nomeados pelo tribunal afirmaram que Routh se recusou repetidamente a se reunir com eles. “Está claro que o senhor Routh deseja se representar, e ele tem o direito constitucional de exigir isso”, afirmaram em um documento judicial apresentado à juíza.

A polícia prendeu Routh em 15 de setembro, pouco depois de ele fugir ao ser encontrado armado por agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos nas proximidades do campo de golfe onde o ex-presidente Trump jogava.

Segundo documentos judiciais, meses antes da prisão, o acusado deixou uma caixa com várias cartas na casa de uma pessoa não identificada. Uma das cartas, endereçada ao “Mundo”, dizia: “Esta foi uma tentativa de assassinato contra Donald Trump, mas lamento muito ter falhado com vocês”.

“Fiz tudo o que pude e me esforcei ao máximo”, acrescentava. “Agora, cabe a vocês terminar o trabalho; e oferecerei 150 mil dólares [R$ 828 mil] a quem conseguir completá-lo”.

O caso de Routh foi a segunda tentativa de assassinato contra Trump, então candidato à Casa Branca, no ano passado. A primeira ocorreu em 13 de julho, em um comício eleitoral em Butler, na Pensilvânia, quando um homem armado abriu fogo, matando uma pessoa e ferindo Trump na orelha.

*Com informações da AFP

