Taiwan entra em alerta após navios da China se aproximarem das ilhas Penghu 

China, que considera Taiwan como seu próprio território, envia navios e aviões de guerra para as águas e os céus ao redor da ilha quase que diariamente

ADEK BERRY / AFP Ministério da Defesa de Taiwan ofereça atualizações diárias sobre a localização das aeronaves militares chinesas



Taiwan avistou dois navios de guerra chineses operando em águas próximas às ilhas Penghu, no Estreito de Taiwan, e enviou suas próprias forças navais e aéreas para manter a vigilância, informou o Ministério da Defesa em Taipé. A China, que considera Taiwan como seu próprio território, envia navios e aviões de guerra para as águas e os céus ao redor da ilha quase que diariamente, o que é condenado pelo governo de Taiwan.

Embora o Ministério da Defesa de Taiwan ofereça atualizações diárias sobre a localização das aeronaves militares chinesas, raramente fornece detalhes sobre onde os navios de guerra chineses estão operando, a não ser quando detecta porta-aviões, como ocorrido na semana passada.

No final desta segunda-feira (27), o ministério disse que um destróier e uma fragata chineses haviam entrado em águas a sudoeste das ilhas Penghu, que abrigam as principais bases aéreas e navais de Taiwan e estão próximas do lado taiwanês do estreito. O Exército de Taiwan “monitorou de perto a formação e respondeu adequadamente usando as forças navais e aéreas”, acrescentou o ministério, sem entrar em detalhes.

O ministério mostrou fotos coloridas dos dois navios tiradas do ar, mas não forneceu a localização exata. O Ministério da Defesa da China não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. No início deste mês, a pasta disse que as atividades militares regulares da China em torno de Taiwan são “totalmente justificadas e razoáveis” e que quaisquer tensões são responsabilidade do governo de Taipé.

O governo de Taiwan rejeita as reivindicações de soberania de Pequim, dizendo que somente o povo da ilha pode decidir seu futuro.