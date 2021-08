Terceira explosão registrada em Cabul não foi ação terrorista, diz Talibã

Segundo forças insurgentes, barulho acompanhado de chamas ocorreu quando Exército dos EUA destruiu munições na capital afegã

Asvaka/Reprodução de vídeo/Twitter Terceira explosão ouvida em Cabul não foi fruto de ação terrorista



Um porta-voz do grupo Talibã confirmou ao canal Al Jazeera na noite desta quinta-feira, 26, que a terceira explosão reportada pela mídia internacional na cidade de Cabul poucas horas após o duplo atentado com bombas que deixou cerca de 70 mortos no país foi causada por uma ação do Exército norte-americano, que estava destruindo munições militares na região. O motivo da destruição dos armamentos não foi detalhado pelas forças insurgentes, mas o boato de mais um ataque terrorista foi descartado. A informação foi dada poucos minutos após o Estado Islâmico confirmar a autoria das duas explosões nas imediações do aeroporto de Cabul, principal ponto de saída da capital para aqueles que querem deixar o país. Ao todo, 12 militares dos EUA morreram e 15 ficaram feridos.