Terremoto de magnitude 5,7 atinge peru e é sentido por moradores do Acre

Um terremoto de magnitude 5,7 na Escala Richter foi registrado na noite deste sábado, 9, na cidade de Pillcopata, no Peru, a pouco mais de 200 quilômetros de distância da cidade de Mamoadate, na “ponta” do Acre. Nas redes sociais, moradores da cidade de Porto Velho informaram que sentiram o efeito do tremor em objetos da casa e nos próprios prédios em que moram. “Senti em Porto Velho agora pouco. Achei que estava com tontura”, relatou um morador. “O prédio balançava como um pêndulo. Estou assustada até agora”, afirmou outra internauta nas redes sociais. De acordo com o Earthquake Monitor, que registra relatos de tremores em tempo real, o tremor também foi sentido nas cidades de Brasiléia e Sena Madureira, na província de Calca, em Cuzco, e na Bolívia. Não há até o momento qualquer registro de danos estruturais causados no Estado brasileiro por causa da reverberação do tremor. De acordo com o Instituto Geofísico do Peru, o tremor foi registrado a 28 quilômetros de profundidade e teve uma força de nível 4. Até o momento, o Instituto Nacional de Defesa Civil do Peru também não registrou qualquer caso de mortos, feridos ou danos materiais na região.