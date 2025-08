Terremoto de magnitude 6,8 atinge costa da península de Kamchatka, na Rússia

Cientistas russos preveem que o processo de tremores secundários, cada vez com menor magnitude, pode se estender por vários meses

EFE/EPA/CENTRO GEOFÍSICO DA ACADEMIA RUSSA DE CIÊNCIAS Este é um novo tremor secundário do terremoto de magnitude 8,8 que ocorreu na última quarta-feira (30); imagem mostra uma área alagada em Severo-Kurilsk, após o fenômeno



Um terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter atingiu neste domingo (3) a costa da península de Kamchatka, no extremo oriente da Rússia, informou o Serviço Geofísico Unificado (SGU) russo em seu canal no Telegram. Segundo sismólogos, este é um novo tremor secundário do terremoto de magnitude 8,8 que ocorreu na última quarta-feira (30) na região e foi o maior desde 1952, ativando alertas e avisos de tsunami ao longo da costa americana do Pacífico. Cientistas russos preveem que o processo de tremores secundários, cada vez com menor magnitude, pode se estender por vários meses.

O SGU informou que, nas últimas 24 horas, foram sentidos dez tremores na capital da península, Petropavlovsk-Kamchatski, elevando para mais de 65 o número de réplicas do terremoto de 30 de julho. O terremoto de hoje ocorreu a 279 quilômetros de Petropavlovsk-Kamchatski, a uma profundidade de 25,9 quilômetros.

“Estamos testemunhando eventos extremos em Kamchatka”, disse hoje o diretor do Instituto de Vulcanologia e Sismologia do Extremo Oriente da Academia de Ciências da Rússia, Alexei Ozerov, em declarações à agência de notícias oficial russa “TASS”. O cientista afirmou que o último grande terremoto em Kamchatka aumentou consideravelmente a atividade vulcânica na península. “Associamos as erupções ao último terremoto, que ativou os centros magmáticos e lhes bombeou energia adicional”, disse Ozerov, acrescentando que o vulcão Krasheninnikov, inativo há aproximadamente 1,4 mil anos, começou a entrar em erupção hoje.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A península de Kamchatka é um dos territórios com maior atividade vulcânica e sísmica do mundo, chegando a ser perigoso para a aviação civil devido às abundantes nuvens de cinzas que os vulcões ainda ativos expelem periodicamente.

*Com informações da EFE

Publicado por Nátaly Tenório