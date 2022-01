Terremoto deixa pelo menos 26 mortos no Afeganistão

Segundo autoridades locais, vítimas fatais estavam em casa cujo telhado desabou na província de Badghis

Google Maps/Reprodução Terremoto foi registrado na região de Badghis



Um terremoto de magnitude que atingiu a região oeste do Afeganistão nesta segunda-feira, 17, deixou pelo menos 26 pessoas mortas e dezenas de feridos na província de Badghis. De acordo com a imprensa local, as vítimas foram mortas após desabamentos de casas na cidade de Qadis. “Além disso, várias pessoas ficaram feridas no terremoto de hoje”, afirmou Mohammad Saleh Purdel, governador da província, em declaração dada à agência de notícias AFP. Segundo ele, mulheres e crianças estavam entre os feridos. A princípio, o serviço geológico dos Estados Unidos reportou uma magnitude de 5,6 graus na Escala Richter, mas o valor foi diminuído para 5,3 graus em seguida. O país da Ásia Central, afundado em uma crise humanitária, tem parte do seu território localizado entre as placas tectônicas Índica e Euroasiática. Por isso, ele é periodicamente atingido por terremotos.