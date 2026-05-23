Serviço Secreto e FBI isolam Casa Branca após barulhos de tiros

Segundo a imprensa internacional, há dois feridos, incluindo um dos suspeitos que foi detido e levado para o hospital; lockdown foi retirado por volta das 18h45 (horário do leste dos EUA)

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Fita policial isola cena de crime com marcadores de evidências em uma calçada na esquina da 17th Street com a Pennsylvania Avenue, perto da Casa Branca, em Washington, D.C., em 23 de maio de 2026



A Casa Branca foi isolada neste sábado (23) após tiros serem ouvidos ao redor da residência presidencial dos Estados Unidos. Entretando, por volta das 18h45 (horário do leste dos EUA) o bloqueio foi suspenso. Em nota, o Serviço Secreto declarou: “Pouco depois das 18h de sábado, um indivíduo na área da Rua 17 com a venida Pensilvânia sacou uma arma de sua bolsa e começou a atirar”. Segundo a Fox News, ao menos 30 tiros foram ouvidos.

O Serviço Secreto disse que revidou aos tiros e atingiu o suspeito “que foi transportado para um hospital da região, onde foi declarado morto”. Conforme apurado pela Jovem Pan, um transeunte também foi ferido e levado em estado grave para o hospital. Ainda não há informação sobre a outra vítima.

Segundo informações, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava dentro da Casa Branca na hora do ocorrido, onde tentava negociar um acordo com o Irã. O incidente permanece sob investigação e informações adicionais vão ser divulgadas assim que estiverem disponíveis, informou o Serviço Secreto.

O diretor do FBI, Kash Patel, disse que o órgão deu suporte para o Serviço Secreto. Selina Wang, repórter da ABC News, que cobre o cotidiano político de Washington, estava no local e postou um vídeo do momento. “Eu estava no meio de uma gravação de eum vídeo no gramado norte da Casa Branca quando ouvid os tiros. Soaram como dezenas de disparos de arma. Nos disseram para corrermos para a sala de imprensa”, disse Wang.

Outros membros da imprensa que estavam no local também foram orientados a irem para sala de imprensa. O incidente está sendo investigado e ainda não está claro a origem.

Tiros em evento com Trump

O episódio acontece menos de uma mês depois que um evento com o presidente dos Estados Unidos foi alvo de tiros em um hotel em Washington. Na ocasião, o Cole Tomas Allen, de 31 anos, autor dos tiros, foi detido e indiciado por tentativa de de assassinato de Trump. Era a primeira vez que Trump participava do encontro como presidente dos EUA.

Com os estrondos foram ouvidos e os convidados do jantar de gala da Associação de Correspondentes da Casa Branca correram para se esconder debaixo das mesas.

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*Em atualização