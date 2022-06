Tiroteio em universidade dos Estados Unidos mata um e deixa dois feridos

Ataque aconteceu na Universidade Xavier, na Lousiana, durante cerimônia de formatura

Wikimedia Commons Tiroteio acontece uma semana depois de tragédia em escola primária



Pelo menos uma mulher morreu e dois homens ficaram feridos em um tiroteio ocorrido nesta terça-feira, 31, na Universidade Xavier, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, segundo informaram as autoridades locais. Segundo a polícia de Nova Orleans, onde fica o campus, o incidente aconteceu em um estacionamento, próximo a uma instalação onde havia sido realizada uma cerimônia de formatura para estudantes do ensino médio. A polícia ainda não revelou a identidade ou idade das vítimas e continua com a investigação. O tiroteio ocorreu às 11h45 (hora local, 13h45 de Brasília). “Os detetives estão coletando informações para identificar a(s) pessoa(s) responsável(is) por este crime e o motivo. Vários indivíduos foram levados sob custódia no local para interrogatório. Nenhuma prisão foi efetuada até o momento”, afirmou o Departamento de Polícia da cidade em comunicado. Na terça-feira passada, 19 crianças e duas professoras foram mortas em um tiroteio em uma escola em Uvalde, Texas, no qual o atirador também morreu, abatido pelas forças policiais. O presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu nesta terça-feira que se reunirá com parlamentares para discutir a questão do controle de armas, depois do ocorrido em Uvalde, o tiroteio em escola mais mortífero desde Sandy Hook, no qual 27 pessoas morreram, incluindo o atirador, em dezembro de 2012.

*Com informações da EFE