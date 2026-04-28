Britânicos são ‘amigos próximos’, diz Trump a Charles III apesar de tensão recente

O tom do presidente ficou bem distante das críticas recentes dirigidas ao governo do Reino Unido por não ter se somado ao conflito com o Irã

Photo by Andrew Matthews / POOL / AFP Presidente zombou recentemente dos porta-aviões britânicos, que classificou como "brinquedos"



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (28) que seu país “não tem amigos mais próximos que os britânicos”, ao dar as boas-vindas ao rei Charles III na Casa Branca, em meio a tensões bilaterais devidas à guerra no Oriente Médio.

Em seu discurso de boas-vindas, que incluiu uma salva de 21 tiros de canhão, o tom de Trump ficou bem distante das críticas recentes dirigidas ao governo britânico por não ter se somado ao conflito com o Irã.

“Nos séculos que se passaram desde que conquistamos nossa independência, os americanos não tiveram amigos mais próximos que os britânicos”, declarou Trump nesta visita que marca o 250º aniversário da libertação das colônias americanas do domínio britânico.

Trump recorreu à famosa frase do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que certa vez disse que os dois países tinham uma “relação especial”. “Esperemos que continue sempre assim”, acrescentou.

O presidente republicano elogiou o Exército britânico: “Ninguém combateu melhor ao lado” dos Estados Unidos, apesar de ter zombado recentemente dos porta-aviões britânicos, que classificou como “brinquedos”.

No segundo dos quatro dias desta visita de Estado, Charles III deverá ir ao Congresso dos Estados Unidos, onde fará um discurso que incluirá um apelo à “reconciliação e renovação” das deterioradas relações bilaterais.