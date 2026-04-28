Charles III diz que laço com EUA é inquebrável, mas contrapõe Trump ao exaltar Otan

O monarca deu declaração durante discurso em sessão conjunta do Congresso norte-americano

Victoria Jones / POOL / AFP O rei Charles III mencionou a invocação do artigo 5º da Otan quando os Estados Unidos foram atacados em 11 de setembro de 2001



O rei Charles III disse nesta terça-feira (28) que o laço do Reino Unido com os Estados Unidos é “inestimável”, “eterno”, “insubstituível” e “inquebrável”. O monarca deu declaração durante discurso em sessão conjunta do Senado e da Câmara dos Representantes no Congresso norte-americano.

Desde o início do conflito dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, as relações entre Washington e Londres estão tensas. O presidente norte-americano, Donald Trump, criticou a recusa do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em oferecer ajuda militar.

“Quaisquer que sejam nossas diferenças, independentemente das nossas divergências, permanecemos unidos em nosso compromisso de defender a democracia, proteger nosso povo de danos e saudar a coragem daqueles que diariamente arriscam suas vidas”, disse Charles III aos congressistas norte-americanos.

Apesar de exaltar a relação entre o Reino Unido e os Estados Unidos, o monarca fez um contraponto a Trump ao exaltar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A aliança militar é alvo de críticas do republicano. Recentemente, o presidente norte-americano repudiou o não envolvimento do grupo no conflito com o Irã.

Charles III disse que, assim como as forças armadas dos Estados Unidos, a “essência da Otan” é o comprometimento com a defesa mútua e a proteção dos cidadãos contra “adversários comuns”. “Nossos laços de defesa, inteligência e segurança estão intrinsecamente ligados por meio de relações que se estendem não por anos, mas por décadas”, declarou.

O monarca ainda mencionou que, nos ataques de 11 de setembro de 2001, a Otan invocou o artigo 5º. A norma diz que uma ofensiva contra um integrante é uma ação contra todos os países da aliança militar.

Esse foi o segundo discurso de um monarca britânico no Congresso dos Estados Unidos. A mãe de Charles III, a rainha Elizabeth II, dirigiu-se aos congressistas norte-americanos em 1991, durante a Guerra do Golfo. Diferentemente da atual conjuntura, à época, Washington e Londres eram aliados no conflito contra o Iraque.