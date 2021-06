Tornado deixa feridos e causa rastro de destruição nos Estados Unidos

Ventos fortes ainda não tiveram velocidade medida por autoridades locais; outras tempestades são previstas para o meio-oeste dos Estados Unidos

WWMTTV/Reprodução de vídeo Tornado destruiu casas na região de Chicago



Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas e 100 famílias da área suburbana de Chicago, nos Estados Unidos, perderam a própria casa após a passagem de um tornado na região na noite deste domingo, 20. Os ventos mais fortes atingiram o condado de DuPage, nos arredores da capital, por volta das 23h no horário local (1h desta segunda-feira no horário de Brasília) e a força do tornado ainda não foi calculada pelas autoridades. Centenas de casas ficaram sem energia elétrica. Apesar disso, o governo local afirmou que os moradores tiveram “sorte de que nada pior ocorreu”. Entre os cinco feridos, uma mulher foi internada em estado grave. O tornado da região de Chicago foi a ocorrência mais grave entre os alertas disparados por autoridades meteorológicas dos Estados Unidos ao longo do fim de semana. Fortes ventos ainda são esperados nos estados de Indiana, Iowa e Michigan.