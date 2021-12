Tornados atingem diversos estados nos EUA e deixam ao menos 50 mortos

Tempestades causaram danos graves na região Sudeste do país; cerca de 100 trabalhadores estão sendo resgatados de um centro de distribuição da Amazon que desabou em Illinois

BRETT CARLSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Escombros da Igreja Batista Emanuel destruída pelos ventos na cidade de Mayfield, Kentucky. Governador do Estado estima ao menos 50 mortos em desastre climático



Ao menos 50 pessoas morreram nos EUA após a passagem de um tornado na sexta-feira, 10. O fenômeno atingiu o Estado de Kentucky e devastou construções em diversas cidades, incluindo uma fábrica de velas em Mayfield cujo teto desabou e deixou um grande número de mortos, informou neste sábado, 11, o governador Andy Beshear. “Foi o tornado mais grave na história de Kentucky”, declarou ele. “Antes de meia-noite [de sexta-feira], declarei estado de emergência”, afirmou.

Seis estados nas regiões Sudeste e Centro-Sul do país foram atingidas pelas tempestades na sexta e continuam em estado de alerta. Em Illinois, os ventos destruíram parcialmente um centro de distribuição da Amazon na cidade de Edwardsville, e deixou cerca de cem funcionários presos. As equipes de resgate ainda trabalham no local.

*Com informações da AFP.