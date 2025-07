Trabalhadores saem com vida de mina na Colômbia após operação de resgate de mais de 12 horas

Agência Nacional de Mineração (ANM) comemorou ‘o resgate bem-sucedido dos 18 mineradores que haviam ficado presos’ após um desmoronamento na mina El Miñón

Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP Foto divulgada pela Agência Nacional de Mineração da Colômbia mostra mineiros posando para uma foto após serem resgatados na mina "El Miñon", em uma área rural de Remedios, departamento de Antiquia, Colômbia



Os 18 mineradores que ficaram presos na quinta-feira (17) em uma mina de ouro explorada ilegalmente no noroeste da Colômbia foram resgatados nesta sexta-feira pelas autoridades em uma operação que durou mais de 12 horas. “A operação de resgate, que se estendeu por mais de 12 horas, contou com a participação de mais de 50 pessoas, lideradas pela equipe de Segurança e Salvamento de Minas da ANM, em coordenação com as autoridades locais e equipes de socorro”, acrescentou a agência em comunicado. “Após serem avaliados por pessoal médico, os mineradores foram entregues às suas famílias, todos em bom estado de saúde”, informou a ANM.

A Agência Nacional de Mineração (ANM) comemorou “o resgate bem-sucedido dos 18 mineradores que haviam ficado presos” após um desmoronamento na mina El Miñón, localizada em uma zona rural entre os municípios de Remedios e Segovia, no departamento de Antioquia. O ministro da Defesa colombiano, Pedro Arnulfo Sánchez, comemorou “o resgate com vida dos 18 trabalhadores que estavam presos no município de Remedios, Antioquia”.

“Parabenizo o trabalho das equipes das entidades públicas, sob a liderança da Prefeitura Municipal de Remedios, do Governo de Antioquia e do Ministério de Minas e Energia, das equipes operacionais e das organizações de mineração que se uniram para realizar esta grande façanha em tempo recorde”, acrescentou Sánchez na rede social X. O acidente foi provocado por “falhas geomecânicas em uma boca de mina associada a atividades de extração ilícita de ouro”, segundo a ANM. O ministro de Minas e Energia da Colômbia, Edwin Palma, declarou na quinta-feira que “é crucial que as atividades de mineração sejam realizadas com os mais altos níveis de segurança e cuidado”.

*Com informações da EFE

