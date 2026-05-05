Três casos suspeitos de hantavírus serão evacuados por Cabo Verde, diz OMS

O navio está no centro de um alerta sanitário internacional desde sábado, quando três passageiros morreram com suspeita da doença

AFP Segundo a Oceanwide Expeditions, não foram detectados "novos casos sintomáticos" de hantavírus a bordo do navio



Três casos suspeitos de hantavírus a bordo do navio de cruzeiro ancorado na costa de Cabo Verde serão evacuados em breve por meio deste país da África Ocidental, disse uma representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) à AFP nesta terça-feira (5).

Assim que os dois pacientes com sintomas de hantavírus e uma pessoa que teve contato próximo com eles, mas sem manifestações clínicas, forem retirados, o MV Hondius “poderá continuar sua rota” para as Ilhas Canárias espanholas ou para os Países Baixos, disse à AFP Ann Lindstrand, representante da OMS em Cabo Verde.

O navio está no centro de um alerta sanitário internacional desde sábado, quando foi revelado que havia suspeita de que o hantavírus, uma doença transmitida por roedores infectados, estivesse por trás da morte de três passageiros.

Segundo Lindstrand, uma ambulância levará as três pessoas supostamente infectadas do porto de Praia até um aeroporto próximo, de onde serão evacuadas de avião.

Embora a situação “mude de uma hora para outra”, Lindstrand afirmou que, assim que essa “expedição complicada” for concluída, “o navio poderá partir em algum momento da madrugada“.

Embora “o plano inicial fosse que o navio saísse daqui rumo às Ilhas Canárias, ao porto de Tenerife”, o cruzeiro, operado pela empresa turística holandesa Oceanwide Expeditions, poderia acabar retornando aos Países Baixos, acrescentou.

“Houve discussões sobre a possibilidade de enviar o navio diretamente aos Países Baixos”, disse Lindstrand. “Então seguimos esperando, mas acreditamos que será ou as Ilhas Canárias ou os Países Baixos”, acrescentou.

Por sua vez, o Ministério da Saúde espanhol indicou em comunicado que “será feita uma tentativa de evacuar em Cabo Verde os casos sintomáticos e os contatos de alto risco” e apontou que, em princípio, “não haveria motivo” para fazer uma escala no arquipélago espanhol “a menos que aparecessem novos casos sintomáticos durante o trajeto entre Cabo Verde e as Ilhas Canárias“.

Ainda assim, ressaltou que “avaliará a situação continuamente e prestará sua ajuda no que for necessário”, levando em conta “o equilíbrio entre os riscos e os benefícios das diferentes ações”.

Segundo a Oceanwide Expeditions, não foram detectados “novos casos sintomáticos” de hantavírus a bordo do navio.