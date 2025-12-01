Jovem Pan > Notícias > Mundo > Treze são detidos por incêndio que deixou mais de 150 mortos em Hong Kong

Treze são detidos por incêndio que deixou mais de 150 mortos em Hong Kong

Chan Tung, chefe de polícia local, declarou à imprensa que os agentes ‘abriram imediatamente uma investigação por homicídio culposo’

  • 01/12/2025 07h07
Foto por TOMMY WANG / AFP Fumaça densa e chamas se elevam enquanto um grande incêndio consome vários blocos de apartamentos em Wang Fuk Court, no distrito de Tai Po, em Hong Kong, em 26 de novembro de 2025. Quatro pessoas morreram depois que vários blocos em um conjunto residencial de Hong Kong pegaram fogo em 26 de novembro, com a mídia local relatando anteriormente que alguns moradores ficaram presos. O número de mortes confirmadas chega a 151

A polícia de Hong Kong informou nesta segunda-feira (1) que 13 pessoas foram detidas até o momento no âmbito da investigação sobre o incêndio em um complexo residencial que deixou pelo menos 151 mortos.

Chan Tung, chefe de polícia de Hong Kong, declarou à imprensa que os agentes “abriram imediatamente uma investigação por homicídio culposo”, o que levou à detenção de 13 pessoas, 12 homens e uma mulher, com idades entre 40 e 77 anos.

As autoridades também indicaram que parte das redes de proteção utilizadas nas obras de reforma do complexo residencial não seguia as normas de proteção contra incêndios.

“A polícia coletou amostras de 20 pontos diferentes no complexo Wang Fuk, nos últimos dois dias”, explicou um funcionário de alto escalão do governo de Hong Kong, Eric Chan.

Segundo ele, as amostras de sete pontos, coletadas em quatro das sete torres incendiadas, “não cumpriam os padrões de proteção contra incêndios”. O número de mortos na tragédia aumentou para 151, cinco a mais do que no balanço anterior.

“O número de mortes confirmadas chega a 151. Não podemos descartar que o número continue aumentando”, disse à imprensa outro comandante da polícia, Tsang Shuk-yin.

*Com informações da AFP 

