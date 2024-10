Troca de ameaças marca reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre ataques no Oriente Médio

Enquanto os Estados Unidos mantêm seu apoio a Israel, a Rússia adotou uma postura de elogios a reação do Irã

STEPHANIE KEITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Encontros foram motivados por um recente bombardeio realizado pelo Irã contra Israel



A convocação de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para discutir o conflito no Oriente Médio, marcada para esta quarta-feira, 2 de outubro, trouxe à tona um clima de tensão entre as nações envolvidas. As trocas de ameaças entre os países participantes, especialmente entre os Estados Unidos e seus aliados, como Israel, indicam que a possibilidade de um acordo consensual é bastante remota. Os encontros foram motivados por um recente bombardeio realizado pelo Irã contra Israel, que ocorreu em resposta a ataques israelenses direcionados ao Hezbollah no Líbano.

A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, enfatizou que o Irã deve ser responsabilizado por suas ações e que o Conselho de Segurança deve impor sanções severas a Teerã. O embaixador de Israel, Danny Danon, também reforçou a posição de que Israel se defenderá e que as consequências para o Irã serão rigorosas. Em contrapartida, o representante iraniano, Amir Saied Iravani, defendeu o bombardeio como uma ação necessária para “restaurar o equilíbrio” na região, afirmando que o Irã está pronto para adotar medidas defensivas adicionais, caso necessário.

Enquanto os Estados Unidos mantêm seu apoio a Israel, a Rússia adotou uma postura diferente, elogiando a contenção do Irã e argumentando que o ataque não pode ser analisado de forma isolada, sem levar em conta o contexto mais amplo que envolve o Líbano, Gaza, Síria e Iémen.

As ameaças mútuas entre os países participantes da reunião ressaltam os desafios enfrentados pela ONU na busca por soluções pacíficas. Em paralelo, o G7, que também se reuniu na mesma data, declarou que um conflito regional não é do interesse de nenhuma das partes e que ainda há espaço para uma solução diplomática, embora a postura dos EUA no Conselho de Segurança tenha se tornado menos conciliadora.

O Conselho de Segurança possui a autoridade para determinar tréguas e enviar forças de manutenção da paz, mas a divisão entre os membros permanentes, que se encontram em lados opostos na disputa pela hegemonia global, torna a obtenção de um consenso uma tarefa extremamente difícil.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias