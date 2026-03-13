Tropas francesas são atacadas no Iraque em mais uma escalada do conflito

Presidente da França classificou a ação como ‘inaceitável’; um soldado foi morto em um ataque na região iraquiana de Erbil

JOHN THYS / AFP Emmanuel Macron critica ataques contra as tropas francesas



Em mais um indício de que o conflito continua se espalhando, a guerra do Oriente Médio fez sua primeira baixa entre as fileiras da França, um país com tropas na região, mas que não participa da campanha de bombardeios contra o Irã. O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou nesta quinta-feira (12) que um soldado foi morto em um ataque na região iraquiana de Erbil.

Sem reivindicar a autoria do ataque, o grupo armado iraquiano pró-Irã, Ashab al-Kahf, anunciou que, a partir de então, atacaria “todos os interesses franceses” na região devido à mobilização do porta-aviões “Charles de Gaulle” no Mediterrâneo Oriental.

Macron condenou um ataque contra tropas francesas no Iraque e afirmou que a ação é “inaceitável”. Segundo Macron, o subtenente-chefe Arnaud Frion, do 7º Batalhão de Caçadores Alpinos de Varces, morreu durante um ataque na região de Erbil.

O presidente francês informou que outros militares ficaram feridos e reiterou o apoio do governo às vítimas e a seus familiares. “A guerra no Irã não pode servir de justificativa para ataques contra soldados franceses”, disse Macron em publicação no X.

O líder francês ressaltou que as forças do país estão no Iraque desde 2015 no combate ao Estado Islâmico e afirmou que essa presença ocorre estritamente dentro da missão de luta contra o terrorismo.