Trump ameaça impor tarifas de 50% a países que fornecem armas ao Irã

Ele também afirmou em outra publicação que seu governo está ‘negociando o alívio de tarifas e sanções com o Irã’

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quarta-feira (8) impor tarifas de 50% a todos os países que fornecem armas ao Irã.

“O país que fornecer armas militares ao Irã estará imediatamente sujeito a uma tarifa de 50% sobre todos os produtos que vender aos Estados Unidos, com efeito imediato. Não haverá exclusões ou isenções”, disse Trump em sua plataforma Truth Social.

Ele também afirmou em outra publicação que seu governo está “negociando o alívio de tarifas e sanções com o Irã”, horas depois de anunciar um cessar-fogo de duas semanas com Teerã, que concordou em reabrir temporariamente o Estreito de Ormuz.

*AFP