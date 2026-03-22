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Trump anuncia agentes do ICE em aeroportos a partir desta segunda

Medida visa auxiliar funcionários da Transportation Security Administration (TSA) em meio a impasses no financiamento da segurança

  • Por Jovem Pan
  • 22/03/2026 11h38
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CHARLY TRIBALLEAU / AFP Agentes federais detêm um manifestante em Minneapolis, Minnesota, em 3 de fevereiro de 2026. Um juiz dos EUA negou, em 31 de janeiro de 2026, o pedido de Minnesota para forçar o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) a suspender sua ampla operação de detenção e deportação no estado, que deixou dois cidadãos americanos mortos e alimentou protestos em massa. Agentes federais mascarados e fortemente armados percorreram comunidades de Minnesota em busca de imigrantes indocumentados, detendo milhares e matando a tiros dois cidadãos americanos no processo. Trump anuncia agentes do ICE em aeroportos a partir desta segunda

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em publicação na rede Truth Social que agentes do Immigration and Customs Enforcement (ICE) serão enviados a aeroportos a partir de segunda-feira (23), para auxiliar funcionários da Transportation Security Administration (TSA).

Na mensagem, Trump elogiou os agentes da TSA por continuarem trabalhando apesar das dificuldades e criticou duramente o Partido Democrata, acusando seus líderes de priorizarem a proteção de imigrantes em situação irregular e de bloquearem recursos previamente aprovados para a segurança aeroportuária.

O presidente também antecipou críticas à medida, mas demonstrou confiança na atuação do ICE, classificando o trabalho da agência como “fantástico” e destacando que a operação será liderada por Tom Homan, um ex-oficial de imigração dos EUA e uma figura de destaque nas políticas migratórias mais rígidas adotadas durante o governo Trump.

A declaração ocorre em meio a um impasse político sobre o financiamento do Departamento de Segurança Interna, que tem provocado impactos no funcionamento de aeroportos e no pagamento de funcionários federais.

*Com informações do Estadão Conteúdo

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