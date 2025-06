Trump anuncia ataque dos Estados Unidos a três instalações nucleares do Irã

Ofensiva foi realizada com bombardeiros furtivos B-2, projetada para destruir alvos subterrâneos; presidente publicou mensagem dizendo que ‘agora é tempo de paz’

Ron Sachs/EFE/EPA/Pool Donald Trump



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste sábado (21) que as Forças Armadas americanas realizaram bombardeios contra três instalações nucleares do Irã, marcando a entrada oficial dos EUA na guerra entre Israel e a teocracia iraniana. Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que os ataques atingiram “com sucesso” os complexos nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan. “Uma carga total de bombas foi lançada no alvo principal, Fordow”, escreveu. O presidente também declarou que os aviões envolvidos na operação já deixaram o espaço aéreo iraniano e retornam em segurança aos Estados Unidos.

A ofensiva foi realizada com bombardeiros furtivos B-2, que decolaram da Base Aérea de Whiteman, no Missouri, e foram acompanhados por aviões de reabastecimento em voo. A movimentação dessas aeronaves já havia sido detectada por monitores de tráfego aéreo durante a madrugada. O destino especulado inicialmente era a base americana em Guam, no Pacífico, mas a missão seguiu diretamente ao Oriente Médio.

Os B-2 são os únicos aviões capazes de lançar a GBU-57, bomba antibunker de 13,6 toneladas projetada para destruir alvos subterrâneos, como a instalação de Fordow, localizada sob uma montanha e considerada uma das mais protegidas do programa nuclear iraniano.

Com o ataque, os EUA passam a integrar formalmente a campanha militar de Israel contra o Irã, iniciada há uma semana com o objetivo declarado de impedir a capacidade do país persa de desenvolver armas nucleares. Ao final de sua publicação, Trump declarou: “Agora é tempo para a paz”, sinalizando que considera a missão encerrada e indicando que deseja evitar uma escalada maior do conflito.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira