Trump anunciará próximo presidente do Fed ‘provavelmente’ no início de 2026

Republicano repete que ofereceu o cargo ao seu secretário do Tesouro, Scott Bessent, que não o aceitou; mandato de Jerome Powell termina em maio

Anne LEBRETON / AFPTV / US Federal Reserve / DC POOL / THE Economic Club Of Chicago / AFP Donald Trump tentou acelerar, sem sucesso, a saída do atual presidente do Fed, Jerome Powell, com insultos e recriminações contra ele



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (2) que anunciará “provavelmente” no início do próximo ano o nome do sucessor de Jerome Powell à frente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). “Provavelmente anunciaremos no início do próximo ano quem poderia se tornar o novo presidente do Fed”, declarou Trump em uma reunião de gabinete, repetindo que havia oferecido o cargo ao seu secretário do Tesouro, Scott Bessent, que não o aceitou. A nomeação do candidato de Trump deverá ser validada pelo Senado, de maioria republicana.

A menção a um anúncio em 2026 parece ser um novo adiamento dessa nomeação estratégica, sobre a qual o Executivo trabalha há vários meses. Bessent afirmou na semana passada ao canal CNBC que havia “grandes chances de que o presidente fizesse um anúncio antes do Natal”. Trump disse no domingo (30) à imprensa que já sabia quem iria nomear. Seu principal assessor econômico, Kevin Hassett, despontava como o favorito nos últimos dias. O próprio Hassett estimou no domingo, na CBS News, que os mercados financeiros pareciam receber positivamente essa possibilidade.

Se sua lealdade a Donald Trump lhe abrir as portas do Fed, esse doutor em Economia deverá convencer o restante da classe política e os investidores de que não permitirá que a inflação saia do controle e de que está em condições de preservar a independência de uma instituição que ele mesmo contribuiu para criticar nos últimos meses.

O mandato de Jerome Powell termina em maio. Trump tentou em vão acelerar sua saída, multiplicando insultos e recriminações contra Powell, a quem havia levado ao comando do Federal Reserve durante seu primeiro mandato. Desde então, o chefe de Estado diz lamentar profundamente essa escolha, já que o Fed mantém as taxas de juros em um nível alto demais para o seu gosto.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert