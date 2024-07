Trump anuncia senador J.D. Vance como vice e é nomeado oficialmente candidato à presidência dos EUA

Trump revelou sua escolha na rede social Truth Social, no momento em que seus apoiadores estão reunidos em Milwaukee, no Estado de Wisconsin (norte), para a Convenção do Partido Republicano

Giorgio Viera and KAMIL KRZACZYNSKI/AFP Donald Trump nomeou o senador republicano pelo Estado de Ohio como seu companheiro de chapa nas eleições presidenciais dos EUA



Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (15) o senador James David Vance como companheiro de chapa nas eleições presidenciais. J.D. Vance, de 39 anos, é um político republicano pelo Estado de Ohio, ex-crítico e hoje um dos mais ferrenhos apoiadores do magnata no Congresso. Trump revelou sua escolha na rede social Truth Social, no momento em que seus apoiadores estão reunidos em Milwaukee, no Estado de Wisconsin (norte), para a Convenção do Partido Republicano, que ganhou ainda mais notoriedade após a tentativa de assassinato contra o ex-presidente.

Candidato oficial

Trump foi, ainda, nomeado oficialmente candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano e deve enfrentar o democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro. O ex-presidente obteve os votos da maioria dos delegados na convenção nacional do partido, depois que seu filho Eric Trump, representando o estado da Flórida, deu o voto decisivo que ultrapassou a barreira mínima, provocando uma ovação dos presentes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Saiba mais sobre o vice

Vance foi eleito ao Senado pelo Estado de Ohio em 2022. Antes, era mais conhecido por ter sido autor do livro Hillbilly Elegy, que rememora a trajetória da família dele em uma pequena cidade americana. Ele serviu no Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA antes de firmar uma carreira em empresas de venture capital. O governador da Dakota do Norte, Doug Burgum, e o senador Marco Rubio, da Flórida, também concorriam ao posto e foram informados mais cedo que não foram escolhidos como vice.

*Com informações da AFP

Publicado por Carolina Ferreira