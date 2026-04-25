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Trump aparece cochilando, e Irã não perdoa e provoca: ‘Assim que passamos pelo bloqueio’

Publicação faz referência a constante conflito entre os lados sobre o controle de Ormuz

  • Por Jovem Pan
  • 25/04/2026 08h47
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Reprodução/X/@IranEmbassayinThailand estados unidos x irã

Se os combates em terra entre Irã e Estados Unidos deram uma pausa com a trega iniciata no dia 7 de abril e ampliada na terça-feira (20), nas redes sociais os ataques permanece. Se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utiliza o Truth Social para fazer ameaças, os iranianos usam do mesmo recurdo. Desta vez, foi a vez deles “debocharem” de Trump.

Em uma publicação, a Embaixada do Irã na Thailand compartilhou um vídeo de Trump cochilando durante um evento e comentou: “É assim que passamos o bloqueio naval; uma soneca de cada vez”. A publicação foi realizada na sexta-feira (24).

A publicação faz referência a constante conflito entre os lados sobre o controle de Ormuz. No último dia, Trump publicou na rede Truth Social que o bloqueio aos portos iranianos será mantido até a conclusão de um acordo de paz. A mensagem foi divulgada após o presidente dos EUA agradecer ao governo iraniano pela liberação do Estreito de Ormuz durante o cessar-fogo acordado entre Líbano e Israel.

Na quarta-feira (21), o presidente iraniano, Masoud Pesezhkian, afirmou o bloqueio pode impedir a continuidade das negociações. Irã e Estados Unidos desembarcam no Paquistão para uma possível nova rodada de negociações. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, chegou a Islamabad na sexta-feira (24), mas não confirmou que vá se encontrar com os representantes norte-americanos para uma segunda rodada de conversar sobre um possível cessar-fogo na guerra iniciada no dia 28 de fevereiro.

Os enviados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,  Steve Witkoff e Jared Kushner, viajarão no sábado ao Paquistão “com o objetivo de manter conversas […] com representantes da delegação iraniana”, declarou, entretanto, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, ao assegurar que o encontro foi solicitado por Teerã. O vice-presidente JD Vance, que liderou a delegação americana há duas semanas, não viajará desta vez, mas pode se juntar à equipe mais adiante em caso de progresso, detalhou Leavitt.

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