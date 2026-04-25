EUA e Irã desembarcam no Paquistão sob incerteza de nova rodada de negociações e ameaças em Ormuz

Ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, chegou a Islamabad na sexta-feira (24); norte-americanos viajam neste sábado (25)

JACQUELYN MARTIN / POOL / AFP Vice-presidente dos EUA, JD Vance (à esquerda), conversa com o chefe do Exército do Paquistão e marechal de campo Syed Asim Munir (ao centro) e com o ministro das Relações Exteriores, Ishaq Dar (segundo à esquerda), antes de embarcar no Air Force Two após participar de negociações sobre o Irã em Islamabad



Em meio a incerteza sobre uma nova rodada de negociações, Estados Unidos e Irã vão ao Paquistão. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, chegou a Islamabad na sexta-feira (24), mas não confirmou que vá se encontrar com os representantes norte-americanos para uma segunda rodada de conversar sobre um possível cessar-fogo na guerra iniciada no dia 28 de feveereiro.

Segundo fontes do um cominucado da chancelaria paquistanês, Araghchi “terá reuniões com altos funcionários do Paquistão para tratar dos últimos acontecimentos na região assim como os esforços em curso em favor da paz e da estabilidade”.

Os enviados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, viajarão no sábado ao Paquistão “com o objetivo de manter conversas […] com representantes da delegação iraniana”, declarou, entretanto, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, ao assegurar que o encontro foi solicitado por Teerã. O vice-presidente JD Vance, que liderou a delegação americana há duas semanas, não viajará desta vez, mas pode se juntar à equipe mais adiante em caso de progresso, detalhou Leavitt.

A televisão estatal iraniana informou que não há previsão de uma reunião com os negociadores americanos.

Islamabad, capital do Paquistão, que atua como mediador, espera há dias pela retomada das conversas entre norte-americanos e iranianos, iniciadas há duas semanas e suspensas depois de algumas horas. No entanto, o cessar-fogo foi prolongado unilateralmente pelos Estados Unidos desde então e por tempo indeterminado.

Na terça-feira (21), o presidente dos EUA, Donald Trump, estendeu um cessar-fogo enquanto mantinha o bloqueio americano aos portos iranianos.

Tensões em Ormuz

As incertezas sobre a nova rodada de negociações acontecem em um momento delicado do conflito, onde Estados Unidos e Irã intensificaram as ameaças por causa do Estreito de Ormuz. Na quinta-feira (23), os militares dos Estados Unidos apreenderam outro petroleiro associado ao contrabando de petróleo iraniano, intensificando o impasse com o Irã um dia após a Guarda Revolucionária paramilitar do país ter assumido o controle de duas embarcações no crucial Estreito de Ormuz.

A ação ocorre um dia depois de o Irã ter atacado três navios cargueiros no estreito, capturando dois deles, em uma medida que intensificou sua ofensiva contra a navegação nessa via estratégica, por onde passa, em tempos de paz, cerca de 20% do petróleo comercializado no mundo.

O conflito já fez os preços da gasolina dispararem muito além da região e elevou o custo dos alimentos e de uma ampla gama de outros produtos. O Brent, referência internacional, ultrapassou US$ 100 por barril, marcando alta de 35% em relação aos níveis pré-guerra, mas os mercados acionários ainda parecem reagir com relativa indiferença.

Também na quinta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter ordenado à Marinha americana que “atire para matar” em qualquer embarcação que esteja instalando minas nas águas do Estreito de Ormuz, em nova escalada das tensões com o Irã na principal rota global de transporte de petróleo. Em publicação na Truth Social, Trump disse que a ordem vale para “qualquer barco, por menor que seja”, envolvido na atividade. “Não deve haver hesitação”, escreveu. O presidente também afirmou que navios-varredores de minas dos EUA já atuam na região e determinou a ampliação da operação. “Estão limpando o estreito agora. Estou ordenando que essa atividade continue, mas em um nível triplicado”, declarou.

*Com informações da Reuters, Estadão Conteúdo e AFP