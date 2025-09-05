Jovem Pan > Notícias > Mundo > Trump assina decreto que renomeia Pentágono como Departamento da Guerra

Trump assina decreto que renomeia Pentágono como Departamento da Guerra

Segundo o presidente dos Estados Unidos, o nome Departamento de Guerra manda um sinal sobre a força do país; ‘A guerra na Ucrânia vai acabar, ou haverá um preço alto a pagar’, acrescentou

  • Por Jovem Pan
  • 05/09/2025 20h53 - Atualizado em 05/09/2025 21h05
EFE/EPA/AARON SCHWARTZ/POOL Donald Trump participa de uma reunião de gabinete na Sala do Gabinete da Casa Branca em Washington Trump ainda assinou uma ordem sobre privacidade de informações dos compradores de imóveis

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na sexta-feira (5) um decreto que rebatiza a pasta de Defesa como Departamento da Guerra, uma decisão que, em sua opinião, envia uma “mensagem de vitória” ao mundo. “É um nome muito mais apropriado à luz de como o mundo está agora”, disse Trump aos jornalistas no Salão Oval, ao lado do novo “secretário da Guerra”, Pete Hegseth.

“Após vencer uma guerra de independência em 1789, George Washington criou o Departamento da Guerra”, lembrou Hegseth. “E este país venceu todas as grandes guerras depois disso, incluindo a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial”, acrescentou.

A mudança de Departamento da Guerra para Defesa ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, e “como você observou, senhor Presidente, não vencemos uma guerra importante desde então, e com isso não quero desmerecer nossos combatentes”, disse.

O agora Departamento da Guerra, cuja sede é o edifício nos arredores de Washington conhecido como Pentágono, conta com mais de três milhões de funcionários militares e civis. As Forças Armadas dos Estados Unidos são as mais potentes do mundo, embora sob a crescente concorrência da China.

Trump ainda assinou uma ordem sobre privacidade de informações dos compradores de imóveis e uma ordem autorizando sanções contra países cúmplices na detenção indevida de cidadãos americanos. O “fentanil da China está vindo pelo Canadá”, adicionou ele.

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo
Publicado por Carol Santos

