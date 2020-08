Trump chama de “louca” e “esquerdista radical” candidata à vice de Biden

Kamala Harris foi anunciada como vice de Joe Biden e recentemente criticou o presidente

EFE/EPA/Doug Mills Donald Trump criticou candidata a vice-presidência, Kamala Harris



Nesta quinta-feira, 13, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou de “louca” e “esquerdista radical” a candidata à vice-presidente do país pelo Partido Democrata, Kamala Harris. “É uma espécie de louca. É uma esquerdista radical. Agora, tenta fingir que não é, mas é a pessoa mais liberal do Senado dos Estados Unidos. Fez coisas terríveis e é uma grande defensora dos impostos, como Joe (Biden) [provável adversário nas eleições]”, disse Trump durante ligação telefônica para um programa exibido pela emissora americana “Fox News”. Essa não foi a primeira vez que o presidente fez declarações sobre a senadora. Ele a chamou de “falsa” por ter disputado a corrida interna do partido Democrata no ano passado e ter feito críticas à Biden por questões raciais.

Harris foi apresentada como companheira de chapa de Biden nesta quarta-feira, 12. A Convenção do Partido Democrata acontece em novembro e deve confirmar a dupla sem concorrentes. Trump disse que os comentários sobre a senadora pela Califórnia se justificam pelo comportamento dela durante as polêmicas audiências de confirmação do juiz da Suprema Corte Brett Kavanaugh, que vinha sendo acusado de abuso sexual contra várias mulheres. “Estava tão irritada e tinha tanto ódio do juiz Kavanaugh, que nunca havia visto coisa igual. Era a mais irritada do grupo. Todos são pessoas iradas da esquerda radical”, disse. Além disso, o presidente americano acusou a provável chapa democrata de querer aumentar a carga tributária nos EUA. “Querem impostos de US$ 4 bilhões, será o maior aumento de impostos da história. Destruirão a economia”, afirmou.

Em seu primeiro discurso como candidata a vice-presidente, Harris fez duras críticas a Trump sobre como ele lida com a crise causada pelo coronavírus. “O país pede por liderança, mas temos um presidente que se preocupa mais com ele mesmo do que com o povo que o elegeu”, disse. Ela também se disse honrada por estar ao lado de Joe Biden à presidência e fez menção às mulheres que vieram antes dela. Em seu discurso no mesmo evento, Biden agradeceu a parceira de Harris na campanha, garantindo que escolheu a “pessoa certa” para estar a seu lado no pleito. O Democrata ressaltou a inteligência da senadora, e disse que ela será um exemplo para as meninas, principalmente as negras, que terão nela uma forma de representatividade.

*Com Agência EFE