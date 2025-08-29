Trump continuará trabalhando para organizar reunião entre Putin e Zelensky, diz Casa Branca 

Declaração veio após o presidente francês, Emmanuel Macron, alertar que Vladimir Putin pode estar ‘brincando’ com o ex-mandatário republicano

O presidente americano Donald Trump está aberto a se reunir com seu homólogo russo Vladimir Putin e com o ucraniano Volodymyr Zelensky, disse a Casa Branca em 6 de agosto de 2025. A reunião pode ocorrer já na semana que vem, informou o jornal The New York Times, citando fontes não identificadas.



O presidente Donald Trump segue empenhado em viabilizar uma reunião de paz entre os líderes da Rússia e da Ucrânia, informou a Casa Branca nesta sexta-feira (29). A declaração veio após o presidente francês, Emmanuel Macron, alertar que Vladimir Putin pode estar “brincando” com o ex-mandatário republicano. “O presidente Trump e sua equipe de segurança nacional continuam comprometidos com os funcionários da Rússia e da Ucrânia para realizar um encontro bilateral que ponha fim aos massacres e à guerra”, disse uma fonte da Casa Branca sob condição de anonimato.

Segundo a mesma fonte, “como muitos líderes mundiais declararam, esta guerra não teria começado se o presidente Trump estivesse no cargo. Não corresponde ao interesse nacional continuar debatendo esses temas publicamente”. Mais cedo, Macron afirmou esperar que a reunião possa realmente ocorrer, mas advertiu: caso Putin não se encontre com Volodymyr Zelensky até segunda-feira, “isso significará que o presidente Putin terá jogado” com Trump.

Trump já havia se reunido com Putin no Alasca no início do mês e, na semana passada, recebeu Zelensky e outros líderes europeus na Casa Branca. Agora, tenta mediar um encontro direto entre os chefes de Estado da Rússia e da Ucrânia — mas Moscou ainda não demonstrou disposição para concretizar a proposta. Questionado nesta sexta-feira sobre a possibilidade de Trump estar sendo enganado por Putin, Stephen Miller, vice-chefe de gabinete da Casa Branca, reagiu com ironia: “Que pergunta absurda”. Ele acrescentou: “Nenhum presidente na história fez mais avanços na causa da paz. Ele está trabalhando arduamente para acabar com os massacres, e isso é algo que todos no mundo deveriam celebrar”.

*Com informações da AFP