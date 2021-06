Trump desativa rede social lançada há menos de um mês por falta de audiência

A plataforma ‘From the Desk of Donald J. Trump’ foi criada em maio como forma de contornar o banimento do republicano do Facebook, Instagram e Twitter

EFE/EPA/Chris Kleponis / POOL/Archivo Donald Trump foi expulso das principais redes sociais em meio a acusações de sua responsabilidade na invasão ao Capitólio em janeiro



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desativou a rede social lançada há menos de um mês para se comunicar com os seus apoiadores. A plataforma ‘From the Desk of Donald J. Trump‘ foi criada em maio como forma de contornar o banimento do republicano do Facebook, Instagram e Twitter após a invasão ao Capitólio. A ferramenta inserida dentro do site oficial de Trump seguia um formato semelhante ao do Twitter, com publicações curtas que podiam ser compartilhadas nas redes sociais em que ele foi expulso. Porém, ela não possuía contagem de seguidores e nem meios de interação diretas, o que pode explicar o seu insucesso. O anúncio do fim da ‘From the Desk of Donald J. Trump‘ foi anunciada pelo conselheiro do republicano, Jason Miller, em entrevista à emissora de televisão CNBC nesta quarta-feira, 2. Miller justificou que a rede social do ex-presidente foi “útil para os esforços mais amplos” em que eles estariam trabalhando, sem dar mais detalhes sobre o assunto.