Trump diz não saber se ele e Musk manterão uma boa relação

Presidente americano afirmando estar ‘muito decepcionado’ após seu ex-assessor classificar um projeto de lei seu como uma ‘abominação’

EFE/EPA/Aaron Schwartz / POOL "Fiquei surpreso", disse Trump a repórteres no Salão Oval



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (5) que não sabe se sua relação próxima com Elon Musk continuaria, afirmando estar “muito decepcionado” com as críticas do magnata ao seu megaprojeto de lei. “Elon e eu tínhamos uma ótima relação. Não sei se continuaremos tendo. Fiquei surpreso”, disse Trump a repórteres no Salão Oval, depois que seu ex-assessor Musk criticou o projeto de lei como uma “abominação”.

*Com informações da AFP

