O ‘Green Card por qualificação’ que está mudando a imigração brasileira nos EUA

Uma mudança recente nas estatísticas de emissão de vistos dos Estados Unidos está alterando profundamente o cenário migratório para brasileiros qualificados. Enquanto a política migratória continua rígida em áreas como fronteiras e deportações, uma categoria de visto vem se destacando como uma rota legal mais rápida — e muitas vezes decisiva — para a obtenção do green card americano: o visto EB-2, especialmente na sua modalidade National Interest Waiver (NIW).

Dados oficiais do Departamento de Estado dos EUA mostram que, em 2024, os brasileiros receberam um número recorde de vistos EB-1 e EB-2 — 2.793 emissões, superando a soma dos anos anteriores entre 2018 e 2021. Só do EB-2, foram 2.302 vistos concedidos no ano fiscal de 2024, também um recorde histórico para essa categoria.

O EB-2 é um visto de imigração baseado em emprego para profissionais com pós-graduação ou “habilidade excepcional”. A versão NIW — que dispensa a necessidade de um empregador patrocinador — permite que o próprio candidato solicite a residência permanente ao provar que sua atuação traz benefícios diretos aos interesses dos Estados Unidos. Isso faz dele uma opção estratégica para empreendedores, pesquisadores, médicos, engenheiros e especialistas em tecnologia.

As aprovações de petições EB-2 NIW também revelam tendências interessantes: dados de adjudicação da agência de imigração (USCIS) mostram que, no ano fiscal de 2025, as taxas de aprovação oscilaram em torno de 61% dos pedidos analisados até o momento — um índice robusto considerando exigências documentais e critérios legais altos.

Segundo a advogada de imigração Dra. Hannah Krispin, especialista em vistos baseados em mérito, o momento é singular. “Os Estados Unidos historicamente usam o visto EB-2 como uma ferramenta de atração de talentos que geram impacto econômico, inovação e empregos — o que explica o interesse crescente de brasileiros qualificados.”

Ela reforça que não se trata de um “atalho fácil”: “O profissional precisa demonstrar claramente como sua carreira, pesquisa ou negócio serve a um interesse nacional. Isso exige uma narrativa sólida, evidências e planejamento jurídico.”

O contexto estatístico também ajuda a explicar a oportunidade atual. O Visa Bulletin de março de 2026 indica que, para a categoria EB-2 para o restante do mundo (Rest of World), o status permanece “current”, permitindo que aplicações sejam analisadas sem barreiras de prioridade de data nos casos elegíveis.

Isso contrasta fortemente com as filas de espera enfrentadas por nacionais de alguns países no mesmo sistema de vistos baseados em emprego. Enquanto indianos ainda lidam com atrasos de mais de um ano em algumas listas, brasileiros estão aproveitando um momento em que os números estão liberados, acelerando os pedidos.

Dados históricos ajudam a contextualizar a importância da categoria: entre 2019 e 2023, a proporção de petições EB-2 NIW aprovadas cresceu de cerca de 9% para quase 40% de todos os casos EB-2, mostrando uma tendência clara de adoção dessa modalidade pelos profissionais estrangeiros.

Do ponto de vista prático, o EB-2 é visto como um “upgrade” em relação a vistos temporários de trabalho, como o H-1B — limitado e dependente de patrocínio — porque o EB-2 oferece residência permanente desde o início. Isso abre portas reais para quem quer construir carreira, abrir empresa, comprar imóvel, acessar crédito e, eventualmente, solicitar cidadania após cinco anos.

Para muitos brasileiros que já vivem nos EUA com visto de estudante, de trabalho temporário ou até mesmo fora de status migratório formal, o EB-2 NIW representa a chance mais concreta de regularização permanente sem depender de casamento, asilo ou oferta de emprego de terceiros.

Mas, como alertam especialistas, a janela atual pode não durar. O Visa Bulletin é atualizado mensalmente e qualquer aumento repentino na demanda pode levar novamente ao retrocesso das datas de prioridade, criando filas e esperas longas.

A advogada Krispin enfatiza: “Quem tem perfil, qualificações e documentação sólida deveria considerar protocolar o pedido agora. A mudança no boletim de vistos pode acontecer sem aviso.”

Em síntese, no momento em que políticas migratórias gerais podem parecer mais restritivas, o visto EB-2 NIW aparece como uma das oportunidades mais estratégicas e viáveis para brasileiros qualificados alcançarem residência legal nos Estados Unidos – não por sorte, mas por mérito comprovado.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.