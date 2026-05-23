Trump diz que Irã está ‘cada vez mais perto’ de aceitar acordo para encerrar guerra

Apesar do otimismo, presidente dos EUA projeta 50% de chance de sucesso e alerta para retaliação militar severa caso o diálogo fracasse

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump



O presidente Donald Trump declarou, em entrevista à CBS neste sábado (23), que o Irã está “cada vez mais perto” de aceitar um acordo para encerrar o conflito no Oriente Médio. O tom de otimismo, contudo, foi acompanhado por uma advertência: o republicano afirmou que, caso as negociações falhem, o país enfrentará um “golpe tão severo” quanto qualquer outro já sofrido por uma nação.

Embora tenha sinalizado avanços, Trump adotou uma postura cautelosa em outra declaração ao portal Axios, estimando em 50% as chances reais de um desfecho positivo.

Simultaneamente, o governo iraniano confirmou estar finalizando um “acordo-quadro” de 14 pontos com os Estados Unidos, mas ressaltou que divergências significativas ainda impedem a assinatura final.

A ofensiva diplomática mobiliza o alto escalão do governo e aliados regionais. O secretário de Estado, Marco Rubio, indicou, durante visita à Índia, que “pode haver notícias ainda hoje”, enquanto o chefe do exército paquistanês, Asim Munir, permanece em Teerã atuando como mediador.

Na agenda de Trump para este sábado, constam telefonemas com líderes do Golfo e uma reunião estratégica com o vice-presidente JD Vance e os negociadores Steve Witkoff e Jared Kushner.

A urgência das negociações ocorre em um momento crítico, no qual o conflito entra em sua 13ª semana sob rumores de que a Casa Branca estaria considerando uma nova rodada de ataques militares contra o Irã. Refletindo a gravidade da situação, Trump cancelou sua ida ao casamento do próprio filho neste fim de semana, justificando a ausência por “circunstâncias relacionadas ao governo”.