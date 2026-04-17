Trump diz que irá ‘trazer de volta’ aos EUA urânio enriquecido do Irã

Em evento conservador, o republicano ainda afirmou que Teerã ‘nunca terá arma nuclear’

Jim WATSON / AFP Trump comentou também sobre a situação em Ormuz e teceu críticas à Otan



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (17) que os Estados Unidos vão intervir junto ao Irã para “trazer de volta” urânio enriquecido. O republicano deu declaração durante evento da organização Turning Point Action, fundada por Charlie Kirk, que morreu em setembro de 2025, e Bill Montgomery.

Após falar sobre urânio enriquecido, Trump afirmou que o Irã “nunca terá armas nucleares”.

O líder norte-americano também falou sobre a situação no Estreito de Ormuz. Segundo o republicano, Teerã anunciou que a passagem está “totalmente aberta e pronta para negócios”. Mais cedo, uma autoridade iraniana afirmou que o Irã poderia voltar a impedir o fluxo de navegação caso os Estados Unidos mantivessem o bloqueio naval na região.

Trump ainda criticou a posição da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no conflito dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. O republicano disse que, depois que o estreito estava aberto, a aliança militar perguntou se Washington “precisaria de ajuda”. O líder norte-americano declarou que havia pedido apoio há dois meses e “agora não precisa mais”.