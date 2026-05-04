Trump diz que Marinha dos EUA abateu sete navios do Irã em Ormuz

O republicano afirmou que a ação foi uma retaliação ao ataque de Teerã contra navios escoltados pela passagem

Jim WATSON / AFP Trump anunciou no domingo (3) o 'Projeto Liberdade' para as forças dos EUA escoltarem embarcações pelo Estreito de Ormuz



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (4) que a Marinha norte-americana abateu sete pequenas embarcações do Irã no Estreito de Ormuz. Segundo o republicano, a ação foi adotada em retaliação ao ataque iraniano contra navios na passagem.

O líder norte-americano afirmou que, por uma embarcação da Coreia do Sul ter sido alvo da ofensiva, talvez “seja hora” de Seul “juntar-se à missão”. Trump informou que, além do navio sul-coreano, não foram registrados danos contra outros barcos.

No domingo (3), Trump anunciou um plano para que as forças dos Estados Unidos escoltem navios no Estreito de Ormuz, batizado de “Projeto Liberdade”. Ele descreveu a medida como um gesto “humanitário” para ajudar os marinheiros bloqueados na passagem marítima, que, segundo ele, poderiam estar sem alimentos e outros suprimentos essenciais.

O comando militar do Irã advertiu que atacaria as tropas norte-americanas se a operação fosse levada adiante. Teerã fechou quase por completo a passagem pelo Estreito de Ormuz, crucial para o tráfego mundial de combustíveis, desde que Estados Unidos e Israel iniciaram os ataques contra o país em 28 de fevereiro. Em represália, Washington mantém um bloqueio naval aos portos iranianos.

*Com informações de AFP