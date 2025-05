Trump diz que Putin está ‘louco’ e faz alerta contra tentativa de dominar toda a Ucrânia

Presidente americano também criticou Volodymyr Zelensky, por considerar que ‘tudo o que sai da boca dele causa problemas, eu não gosto, e é melhor parar’

Brendan Smiakiwski e Maxim Shemetov/AFP No passado, Trump manifestou admiração por Putin



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, “está louco”, ao mencionar os ataques recentes contra cidades ucranianas e advertiu que qualquer tentativa de dominar toda a Ucrânia “levará à queda da Rússia”. “Eu sempre tive um ótimo relacionamento com Vladimir Putin, da Rússia, mas algo aconteceu com ele. Ele ficou completamente LOUCO!”, escreveu Trump em uma publicação na rede Truth Social. “Eu sempre disse que ele quer TODA a Ucrânia, não apenas um pedaço dela, e talvez isso esteja se mostrando certo, mas se ele fizer isso, levará à queda da Rússia!”, acrescentou. O presidente americano também criticou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, por considerar que “não faz nenhum favor ao seu país ao falar dessa maneira”. “Tudo o que sai da boca dele causa problemas, eu não gosto, e é melhor parar”, afirmou sobre Zelensky.

Algumas horas antes, Trump havia declarado que não está “nada feliz” com Putin, depois que Moscou lançou ataques significativos com drones contra a Ucrânia, que deixaram 13 mortos. No passado, Trump manifestou admiração por Putin, mas, nas últimas semanas, tem mostrado mais frustração com a posição de Moscou nas negociações para uma trégua com Kiev, que estão em ponto morto. “Não estou nada feliz com o que Putin está fazendo. Está matando muita gente e não sei que diabos aconteceu com ele”, disse Trump no aeroporto Morristown antes de embarcar no Air Force One. “Eu o conheço há muito tempo. Sempre tive uma boa relação com ele, mas está mandando foguetes para cidades e matando gente, e isso não me agrada de jeito nenhum”, acrescentou.

Os ataques russos contra a Ucrânia ocorrem depois que os dois países concluíram a maior troca de prisioneiros desde que Moscou lançou sua invasão em fevereiro de 2022. Foram 1.000 prisioneiros enviados de volta a cada um dos lados. Trump disse que considerava “absolutamente” a imposição de novas sanções contra a Rússia para responder a seus últimos ataques na Ucrânia. Trump e Putin conversaram por duas horas por telefone na segunda-feira da semana passada. Depois disso, o dirigente americano disse que Moscou e Kiev “começariam de imediato negociações para um cessar-fogo”. Em mais de três anos de guerra, Putin não fez nenhum compromisso de interromper a invasão à Ucrânia e só anunciou algumas diretrizes para as demandas de paz da Rússia.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP