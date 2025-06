Trump diz que sua paciência com o Irã ‘já se esgotou’ e avalia ataque: ‘Talvez faça, talvez não’

Presidente americano ainda afirmou ser ‘tarde demais para conversar’ após o país persa ter entrado em contato com os EUA para negociar: ‘Há uma grande diferença entre agora e há uma semana’

EFE/EPA/SPENCER COLBY 'Talvez eu faça, talvez não', disse o republicano



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira (18) que perdeu a paciência com o Irã, mas acrescentou que não é tarde demais para negociar. Quando questionado por um repórter sobre quando sua paciência acabaria, Trump respondeu: “Já se esgotou. É por isso que estamos fazendo o que estamos fazendo”. “É tarde demais para negociar?”, foi questionado. “Nada é tarde demais”, respondeu.

Irã procurou EUA para negociar

O presidente americano, Donald Trump, paradoxalmente, ainda nesta quarta declarou que o Irã entrou em contato com os Estados Unidos para negociar após vários dias de ataques entre a República Islâmica e Israel. “Sim”, respondeu o presidente dos Estados Unidos quando perguntado se o Irã entrou em contato com os Estados Unidos. “Eu disse que era muito tarde para conversar (…) Há uma grande diferença entre agora e há uma semana, não?”, acrescentou. “Até sugeriram vir à Casa Branca”, afirmou, qualificando a proposta como “corajosa”.

‘Talvez eu faça, talvez não’

Além disso, o republicano deixou no ar a possibilidade de os Estados Unidos se juntarem aos ataques israelenses ao Irã e alegou que a República Islâmica entrou em contato com Washington para negociar. A guerra começou na sexta-feira passada, quando Israel lançou bombardeios em território iraniano com o objetivo declarado de impedir que o Irã adquirisse uma bomba atômica. Teerã afirma que seu programa nuclear é para fins civis. Enquanto presenciava, nesta quarta-feira, a inauguração de um novo mastro de bandeira na Casa Branca, Trump disse que sua paciência com o Irã “já se esgotou” e novamente pediu a “rendição incondicional” do país.

“Talvez eu faça, talvez não. Quer dizer, ninguém sabe o que vou fazer”, disse Trump a repórteres na Casa Branca. “Posso dizer o seguinte: o Irã tem muitos problemas e quer negociar”, acrescentou. Segundo Trump, o Irã chegou a propor enviar autoridades à Casa Branca para negociar sobre o programa nuclear iraniano e encerrar o ataque aéreo israelense. Mas é “muito tarde”, acrescentou. “Talvez nos reunamos. Há uma grande diferença entre agora e uma semana atrás. Uma grande diferença”, estimou Trump.

Quando questionado se era tarde demais para negociar, ele respondeu: “Nada é tarde demais.” “Eles sugeriram vir à Casa Branca. Isso é (…) corajoso”, disse ele. Jornalistas queriam saber o que ele quis dizer quando exigiu a rendição incondicional do Irã em uma publicação nas redes sociais na terça-feira. “É muito simples: rendição incondicional. Isso significa que estou farto. (…) Vamos destruir todo o material nuclear existente”, explicou o presidente. Trump comparou o Irã a “valentões de colégio” e acrescentou: “E agora eles não são mais valentões, mas veremos o que acontece”.

*Com informações da AFP