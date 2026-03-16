Trump diz que vai ter a ‘honra’ de tomar Cuba: ‘Posso fazer o que quiser’

Washington ameaça aplicar sanções aos países que desejam fornecer petróleo à ilha, pois considera que seu governo comunista é uma ‘ameaça’

ANNABELLE GORDON / AFP Trump já instou Cuba a 'chegar a um acordo' ou enfrentar as consequências



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (16) que vai ter a “honra” de anexar Cuba. A declaração acontece em meio a guerra no Irã, que entrou em sua terceira semana, e as tensões com a ilha, que vive uma crise intensa crise de desabastecimento enfrentada pelo país devido ao bloqueio de petróleo imposto pelos Estados Unidos.

“Acredito sinceramente que terei a honra de tomar o controle de Cuba, de alguma forma”, respondeu ele no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, após ser questionado sobre uma ação militar contra o governo em Havana. “Quero dizer libertá-la, ou tomá-la. Acho que posso fazer o que quiser, se quer que eu diga a verdade. É uma nação muito debilitada neste momento”, considerou. “Seria uma grande honra”, explicou.

Washington ameaça aplicar sanções aos países que desejam fornecer petróleo à ilha, pois considera que seu governo comunista é uma “ameaça”.

Trump já instou Cuba a “chegar a um acordo” ou enfrentar as consequências, com ameaças intensificadas após a operação americana na Venezuela de captura do líder venezuelano Nicolás Maduro, levado aos EUA para ser julgado por narcoterrorismo. “Cuba também quer fechar um acordo, e acho que muito em breve chegaremos a um acordo ou prejuízo o que for necessário”, disse o presidente americano a repórteres a bordo do Air Force One.

No início do mês, o chefe da Casa Branca disse que Cuba “vai cair muito em breve” em meio ao agravamento da crise energética vivida no país.

Cuba no escuro

Nesta segunda-feira, um novo apagão em Cuba deixou mais de 10 milhões de pessoas sem energia. “Ocorreu uma desconexão total do Sistema Elétrico Nacional. Começamos a implementar os protocolos de restabelecimento”, informou a União Nacional Elétrica (UNE) publicou no X sobre o apagão.

Dois terços de Cuba, incluindo a capital, Havana, também ficaram sem energia elétrica no dia 4 de março, devido a uma falha na rede nacional, em um contexto de crise econômica agravada pelo bloqueio de energia imposto também pelos Estados Unidos à ilha.

A rede elétrica cubana sofre cortes regulares de abastecimento devido ao envelhecimento de sua infraestrutura e à escassez de combustível. Desde o final de 2024, uma ilha de 9,6 milhões de habitantes passou por cinco pagamentos generalizados.

*Com informações do Estados Conteúdo e AFP