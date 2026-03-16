Trump diz ter ‘direito absoluto’ de impor tarifas

Declaração aconteceu depois de Pequim solicitar a Washington para ‘corrigir imediatamente suas práticas comerciais equivocadas’, enquanto os países iniciam uma nova rodada de negociações

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Após a decisão, Trump instaurou uma tarifa de 10% sobre as importações americanas por ordem executiva.



O presidente Donald Trump afirmou no domingo (15) que tem autoridade para impor tarifas de importação, apesar da decisão do mês passado da Suprema Corte dos Estados Unidos que anulou suas tarifas globais.

Após a decisão, Trump instaurou uma tarifa de 10% sobre as importações americanas por ordem executiva.

“Tenho o direito absoluto de cobrar TARIFAS de outra forma, e já comecei a fazê-lo”, afirmou em uma longa postagem na sua rede Truth Social.

O comentário é uma aparente referência às investigações que Washington iniciou na semana passada contra 60 economias, incluindo a China, a União Europeia e o Japão, para analisar as “faltas de ação diante do trabalho forçado”.

A publicação de Trump aconteceu depois de Pequim solicitar a Washington para “corrigir imediatamente suas práticas comerciais equivocadas”, enquanto os países iniciam uma nova rodada de negociações.

O Ministério do Comércio de Pequim chamou as últimas investigações americanas de “extremamente unilaterais, arbitrárias e discriminatórias”. Também acusou Washington de “tentar construir barreiras comerciais”.

Em outra publicação no domingo, Trump atacou o juiz federal James Boasberg por anular as intimações ao presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, emitidas como parte de uma investigação sobre o custo das reformas da sede do banco central americano.

“O que Boasberg fez no caso do ‘Tarde Demais’ Powell, e em muitos outros, tem pouco a ver com a Lei e tudo a ver com Política”, afirmou Trump, ao mencionar o apelido que deu ao presidente do Fed.

O republicano insulta Powell com frequência devido às políticas do Fed sobre as taxas de juros.

Trump tem sido explícito ao reivindicar taxas de juros mais baixas, com duras críticas a Powell por considerar que ele tem sido extremamente lento em reduzi-las.

“Esta Corte completamente inepta e vergonhosa não é aquilo que a Suprema Corte dos Estados Unidos foi instituída para ser pelos nossos maravilhosos Fundadores”, escreveu o presidente.

*AFP