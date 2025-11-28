Trump e Maduro conversaram por telefone, diz jornal

O secretário de Estado, Marco Rubio, um dos maiores críticos de Maduro dentro do governo americano, também participou da ligação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou por telefone com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no último fim de semana, segundo publicou o The New York Times nesta sexta-feira (28).

Fontes ouvidas pelo jornal afirmaram que a conversa abordou a possibilidade de um encontro nos EUA, mas, por enquanto, não há reunião marcada. O secretário de Estado, Marco Rubio, um dos maiores críticos de Maduro dentro do governo americano, também participou da ligação. Os detalhes do diálogo não foram divulgados.

A chamada ocorreu dias antes de o Departamento de Estado colocar o Cartel de los Soles na lista de organizações terroristas estrangeiras. Washington acusa Maduro de liderar o grupo.

Trump vinha indicando abertura para retomar o diálogo, enquanto Maduro já havia dito estar disposto a uma reunião “cara a cara”.

Desde agosto, os EUA mantêm forte presença militar no Caribe, próximo ao litoral venezuelano. De acordo com o governo americano, mais de 20 embarcações usadas no tráfico internacional foram destruídas, resultando em pelo menos 83 mortes.

A Casa Branca afirma que a operação mira o narcotráfico, mas autoridades americanas disseram, sob anonimato, que a meta final seria pressionar a saída de Maduro.

Na quinta-feira (27), Trump afirmou que os EUA devem iniciar “em breve” uma ofensiva terrestre contra o tráfico na Venezuela. A imprensa do país já havia informado que ele analisou diferentes alternativas militares para o território venezuelano.