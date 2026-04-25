Trump é retirado de jantar da imprensa em Washington após tiros; um suspeito é preso

O vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, e a primeira-dama, Melania Trump, estavam presentes e também foram retirados pelo Serviço Secreto norte-americano

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado de um jantar para a imprensa em Washington, na noite deste sábado (25), após ataque a tiros. Segundo informações da imprensa americana, um suspeito já foi detido pelo Serviço Secreto norte-americano.

O evento é anual e acontece no Hotel Washington Hilton, onde o jantar é feito para os jornalistas correspondentes da Casa Branca. Trump e o vice-presidente, J.D. Vance, foram retirados do local por agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos.

Altos estrondos foram ouvidos e os convidados do jantar de gala da Associação de Correspondentes da Casa Branca correram para se esconder debaixo das mesas. Equipes táticas com armas em punho se posicionaram no palco onde Trump estava sentado antes de ser evacuado. A polícia cercou o Hotel Washington Hilton, onde o evento acontecia, e helicópteros sobrevoavam o local. Segundo apurou a Jovem Pan, Donald Trump planejava discursar por 40 minutos no evento que contava com mais de 400 jornalistas. Em nota, na rede social Truth Social, o presidente elogiou o Serviço Secreto. “O Serviço Secreto e as forças policiais fizeram um trabalho fantástico. Agiram com rapidez e bravura. O atirador foi detido e eu recomendei que “deixássemos o show continuar”, mas seguiremos inteiramente as orientações das forças policiais. Eles tomarão uma decisão em breve”, escreveu. “Independentemente dessa decisão, a noite será muito diferente do planejado e, simplesmente, teremos que fazer tudo de novo”, completou Trump. Veja o momento em que Trump é retirado do local Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Jovem Pan NEWS (@jovempannews)

*Com informações da AFP