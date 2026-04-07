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Trump fala com astronautas da Artemis 2 e diz que os EUA não serão superados no espaço

“Finalmente a América está de volta e, de muitas maneiras, mais forte do que nunca”, disse o republicano

  • Por Jovem Pan*
  • 07/04/2026 08h04
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ANNABELLE GORDON / AFP donald turmp Presidente dos EUA, Donald Trump, discursa ao assinar uma ordem executiva sobre fraude no Salão Oval da Casa Branca, em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou na noite da segunda-feira, 6, com os astronautas da missão Artemis 2, horas após o grupo atingir a maior distância da Terra já alcançada pela humanidade e fazer um sobrevoo da Lua.

“Os humanos realmente nunca viram nada como o que vocês estão fazendo. É realmente especial”, disse Trump aos quatro astronautas, que estão a caminho de volta para a Terra. O presidente afirmou que em breve a Nasa fará uma grande viagem para Marte, o que “será muito emocionante”.

Trump disse ainda que os Estados Unidos não serão superados no espaço e em tudo do mais que fizerem. “Finalmente a América está de volta e, de muitas maneiras, mais forte do que nunca”, concluiu.

*Estadão Conteúdo

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