Trump fala com astronautas da Artemis 2 e diz que os EUA não serão superados no espaço
“Finalmente a América está de volta e, de muitas maneiras, mais forte do que nunca”, disse o republicano
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou na noite da segunda-feira, 6, com os astronautas da missão Artemis 2, horas após o grupo atingir a maior distância da Terra já alcançada pela humanidade e fazer um sobrevoo da Lua.
“Os humanos realmente nunca viram nada como o que vocês estão fazendo. É realmente especial”, disse Trump aos quatro astronautas, que estão a caminho de volta para a Terra. O presidente afirmou que em breve a Nasa fará uma grande viagem para Marte, o que “será muito emocionante”.
Trump disse ainda que os Estados Unidos não serão superados no espaço e em tudo do mais que fizerem. “Finalmente a América está de volta e, de muitas maneiras, mais forte do que nunca”, concluiu.
*Estadão Conteúdo
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