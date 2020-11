Trump fala em fraude eleitoral, ameaça ir à Suprema Corte e anuncia: ‘Estamos prontos para comemorar’

Em discurso a apoiadores, o republicano garante a vitória no pleito americano: “Francamente, vencemos a eleição”

EFE/Giorgio Viera Reeleito aos 74 anos, Trump é o presidente com mais idade a assumir mandato nos EUA



O atual presidente dos Estados Unidos e candidato à reeleição, Donald Trump, afirmou “estar pronto para comemorar” a eleição norte-americana. Em discurso a apoiadores na madrugada desta quarta-feira, 4, o republicano disse que estava pronto para celebrar a vitória sobre Joe Biden, mas “tudo foi adiado”, em referência a suspensão da contagem de votos em alguns estados. “Estamos nos aprontando para comemorar, os cidadãos saíram para votar em números recordes, nós ganhamos em estados em que não esperávamos ganhar”, disse.

Em seguida, Trump citou estados importantes vencidos pelo partido, como Ohio, Carolina do Norte, Texas e Flórida, e garantiu que o opositor “nunca poderá nos alcançar”. Até o momento, 86% das urnas já foram apuradas. Joe Biden segue com 236 delegados e Donald Trump com 213. O atual presidente falou da possibilidade de ir à Suprema Corte para que a “lei seja usada da forma apropriada”. “É uma fraude enorme na nossa nação. Queremos que toda a votação pare. Não queremos que encontrem votos às 4h para acrescentar a lista. E no que nos diz respeito nós já ganhamos”, afirmou.