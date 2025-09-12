Trump pede pena de morte para assassino de Charlie Kirk
Ativista republicano foi baleado no pescoço na última quarta-feira (10), durante um evento na Utah Valley University; ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou nesta sexta-feira (12) o desejo de que o suspeito de assassinar o ativista conservador Charlie Kirk seja condenado à pena de morte. Durante uma entrevista à Fox News, Trump se referiu a Kirk como “a melhor pessoa” e afirmou que o ativista “não merecia isso”.
O governador de Utah, Spencer Cox, havia dito anteriormente que a Procuradoria do estado pediria pena de morte ou prisão perpétua para o criminoso. O assassinato de Kirk ocorreu em Utah, um dos estados americanos que permitem a pena de morte. No local, execuções podem ser realizadas tanto por injeção letal quanto por pelotão de fuzilamento.
Aliado de Trump, Charlie Kirk, de 31 anos, foi baleado no pescoço na última quarta-feira (10), durante um evento na Utah Valley University e não resistiu. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem pula de um telhado e corre logo após o crime.
