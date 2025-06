Trump pede que julgamento de Netanyahu por corrupção seja cancelado imediatamente

Processo judicial contra Netanyahu começou em maio de 2020 sob diversas acusações de irregularidades

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (25) que o julgamento por corrupção contra seu aliado Benjamin Netanyahu deveria ser “cancelado imediatamente”, e pediu que “o primeiro-ministro em tempos de grande guerra” de Israel seja absolvido após o conflito com o Irã. O processo judicial contra Netanyahu começou em maio de 2020 sob diversas acusações de irregularidades. Foi postergado diversas vezes, com Netanyahu solicitando adiamentos devido aos conflitos na Faixa de Gaza e no Líbano. “Essa CAÇA ÀS BRUXAS para um homem que se doou tanto é impensável para mim”, publicou Trump na plataforma Truth Social. “O julgamento de Netanyahu deve ser CANCELADO IMEDIATAMENTE, ou se deve conceder um indulto a um grande herói”, acrescentou.

O presidente americano, que foi alvo de uma série de acusações e uma condenação penal que, segundo ele, tinham motivações políticas, assegurou que tinha acabado “de saber que ‘Bibi’ foi intimado a comparecer ao tribunal na segunda-feira”, ao se referir a Netanyahu por seu apelido. “Bibi e eu acabamos de passar por um INFERNO juntos, lutando contra um inimigo muito difícil e de longa data de Israel, o Irã, e Bibi não poderia ter sido melhor, mais pontual ou mais forte em seu AMOR pela incrível Terra Santa”, afirmou Trump. Em um primeiro caso, Netanyahu e sua esposa Sara são acusados de aceitar de multimilionários mais de 260 mil dólares em artigos de luxo, como charutos, joias e champanhe, em troca de favores políticos.

Outros dois casos alegam que o primeiro-ministro tentou negociar uma cobertura mais favorável em dois meios de comunicação israelenses. Netanyahu nega qualquer irregularidade. “Foram os Estados Unidos da América que salvaram Israel, e agora serão os Estados Unidos da América que salvarão Bibi Netanyahu”, declarou Trump.

*Com informações da AFP

