Trump revoga proibição de entrada de brasileiros nos EUA

Medida entra em vigor no dia 26 de janeiro, mesma data em que a realização de testes de detecção da Covid-19 passa a ser obrigatória para entrar no país

FEPESIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 04/01/2021 Medida volta a permitir entrada de brasileiros



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou a determinação que proibia a entrada de brasileiros no país. A medida também abrange outros países, como o Reino Unido, a Irlanda e a maioria dos países da Europa, que formam o Acordo de Schengen. A decisão foi confirmada nesta segunda-feira, 18, dois dias antes do fim do mandato de Trump e da posse do novo presidente, Joe Biden, que poderá reverter a determinação. As restrições continuam valendo para países como China e Irã. A medida entra em vigor no dia 26 de janeiro, mesma data em que a realização de testes de detecção da Covid-19 passa a ser obrigatória para entrar no país. Caso o passageiro não forneça o exame, a entrada dele no país será proibida. Desde o dia 29 de maio de 2020, qualquer pessoa que tinha estado no Brasil até 14 dias antes de tentar entrar nos EUA tinha o pedido negado.A restrição não era aplicada para pessoas que viviam nos EUA ou fossem casadas com cidadãos americanos. Filhos e irmãos de americanos ou pessoas com residência permanente também poderiam entrar, desde que tivessem menos de 21 anos.